Euromillions: le grand gagnant des 200 millions d’euros s’est fait connaître

Le gagnant des 200 millions d’euros ne se fait plus attendre. Le gagnant français, qui a remporté la plus grosse somme jamais mise en jeu à l’Euromillions, s’est manifesté auprès de la Française des Jeux (FDJ), rapporte le Parisien, comme le relaie La Voix du Nord. Confinement oblige, le chanceux avait jusqu’à 120 jours pour se faire connaître. Comme c’est le cas, les 200 millions d’euros ne seront pas remis en jeu. Dommage pour ceux qui espéraient encore pouvoir remporter cette somme.

Le quotidien francilien précise que le grand gagnant n’a pas validé sa grille chez un détaillant, mais directement sur le site de la FDJ. Il est le seul à avoir trouvé les cinq bons numéros (6, 9, 13, 24 et 41) et les deux bonnes étoiles (3 et 12) dans les neuf pays qui participent à cette loterie européenne : l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse.

Un paiement à venir « prochainement » On ne connaît rien de ce nouveau multimillionnaire, mais on sait en revanche qu’il recevra son paiement « prochainement », a indiqué la FDJ au Parisien. Généralement, pour ces pactoles, le veinard est reçu au siège de la FDJ, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et il reçoit un gros chèque, ou un virement sur son compte bancaire.