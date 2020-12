Maxime Lestienne, seul buteur du Standard contre Courtrai: «Les erreurs de la première mi-temps nous tuent»

« On a très mal commencé ce match », a entamé Lestienne au micro d’Eleven Sports. « Je pense qu’on a fait une bonne deuxième mi-temps mais les erreurs que nous avons commises lors des 45 premières minutes nous ont tué pour la suite du match. »

« On a produit du football en deuixème période, c’était mieux que lors de nos derniers matches mais cela n’a pas suffi. »

Lestienne a ensuite parlé du moment difficile de son équipe. « Avec ces défaites, c’est sûr qu’il y a un manque de confiance qui s’installe. Je peux dire que tout le monde se donne à 100 %. On travaille chaque jour et on essaye de faire du mieux qu’on peut. Pour le moment, on n’y arrive pas et on ne sait pas pourquoi. »