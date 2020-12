Philippe Montanier amer après la défaite du Standard à Courtrai: «On n’a pas le droit d’évoluer à ce niveau-là quand on est un joueur du Standard»

Une victoire qui traîne à arriver depuis le 1er novembre et un bilan de 4 sur 18, Philippe Montanier n’avait pas le sourire mercredi soir après la défaite des Rouches.

« On n’a pas un bon niveau en ce moment. On a beaucoup de cœur mais on est trop dans la réaction au lieu d’être dans l’action. Je suis très amer par rapport à cela. À la fin de ce match on a ce que l’on mérite », a déclaré le coach du Standard au micro d’Elven Sports.

Montanier a notamment pointé du doigt la justesse technique des siens. « Le niveau n’est pas suffisant. On alterne de très bonnes prestations et des prestations avec un faible niveau technique. C’est un moment qui est délicat pour nous. On prend trop de buts pour le moment. Ce qui était notre force est devenu notre faiblesse. On a beau marquer, si on prend deux buts à chaque match, cela devient compliqué. Il y a peut-être un peu de lassitude mentale chez les joueurs mais on n’a pas le droit d’évoluer à ce niveau-là quand on est un joueur du Standard. »