Ligue 1: Paris ne brille pas mais bat Lorient (2-0)

Des buts de Mbappé, sur penalty (51e), et Moise Kean (61e) ont permis aux champions de France de prendre la deuxième place à Lyon, tenu en échec (2-2) par Brest, et de rester à un point du leader Lille, vainqueur (2-0) de Dijon et leur prochain adversaire, dimanche.

La seule réussite est comptable pour le PSG, qui s’est imposé au bout d’un match truffé d’approximations dans les deux camps.