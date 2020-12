Wout van Aert décroche son premier Vélo de Cristal après une année exceptionnelle (vidéos)

Wout van Aert est le lauréat du Vélo de Cristal 2020, trophée récompensant le meilleur cycliste belge de l’année remis par Het Laatste Nieuws. Le coureur de Jumbo-Visma a été plébiscité par les 131 membres du jury professionnel, composé de journalistes spécialisés, de directeurs sportifs, de sélectionneurs, d’anciens lauréats et d’anciennes célébrités du cyclisme. Il a obtenu 1.076 points, 248 de plus que le lauréat de 2019, Remco Evenepoel (828). Tim Wellens (242) complète le podium.

Wout van Aert a été l’un des grands protagonistes de la saison condensée du cyclisme. Entre la reprise le 1er août et sa dernière course le 18 octobre, il a remporté les Strade Bianche, Milan-Sanremo, une étape et le classement par points du Dauphiné, le championnat de Belgique du contre-la-montre et deux étapes du Tour, où il a travaillé pour Primoz Roglic et fini premier Belge, avec une 20e place finale.