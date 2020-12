L’Open d’Australie débutera le 8 février, qualifications à Doha du 10 au 13 janvier

La phase de qualification masculine se déroulera du 10 au 13 janvier à Doha, au Qatar, après quoi les joueurs qualifiés et leurs équipes de soutien se rendront en Australie pour effectuer une quarantaine obligatoire de 14 jours, a indiqué l’ATP, sans indiquer ce qu’il en sera des qualifications féminines.

L’Open d’Australie de tennis se déroulera du 8 au 21 février, a annoncé jeudi l’ATP, confirmant le retard pour cause de restrictions sanitaires dues au coronavirus de ce tournoi qui devait en principe démarrer le 18 janvier.

Avant que le circuit ATP ne se rende en Australie, deux tournois auront lieu à Delray Beach (Floride – États-Unis) et Antalya (Turquie). Suivront donc les qualifications de l’Open d’Australie à Doha, puis, une fois la quarantaine en Australie terminée, deux tournois ATP 250 en simultané à Melbourne, dont celui, relocalisé, d’Adelaïde, entre le 31 janvier et le 6 février. Dans le même temps, il y aura également l’ATP Cup, toujours dans la seconde ville d’Australie, du 1 au 5 février.

Selon la presse locale, les sportifs et leur entourage seront contraints de loger dans des hôtels qui leur seront désignés, et ils seront autorisés à s’entraîner à hauteur de cinq heures par jour, transportés par les organisateurs entre hôtels et le Melbourne Park.