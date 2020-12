La société de biotech wallonne Univercells lève 70 millions d'euros de financement

La société wallonne de biotechnologie Univercells a récemment levé 70 millions d'euros grâce à une augmentation de capital en deux tours, annonce-t-elle jeudi. Parmi les investisseurs institutionnels et internationaux, on retrouve la SFPI (Société fédérale de participations et d'investissement) mais également le Soros Economic Development Fund du célèbre financier américain George Soros.

Par Belga