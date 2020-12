Chris Froome fera ses débuts avec Israel Start-Up Nation en Argentine au Tour de San Juan

Chris Froome fera ses débuts avec sa nouvelle équipe Israel Start-Up Nation lors du Tour de San Juan en Argentine du 24 au 31 janvier. « Cette course marque le début d’un nouveau chapitre dans ma carrière », a déclaré Froome qui a roulé ces onze dernières années pour Ineos et son prédécesseur Sky. « J’ai hâte de rouler avec mes nouveaux équipiers et de débuter cette nouvelle aventure. »

« Chris ne va pas en Argentine pour gagner le classement général », a précisé Rik Verbrugghe, l’ancien sélectionneur national et nouveau manager d’Israel Start-Up Nation. « C’est une course idéale dans sa préparation pour atteindre son pic de forme. »