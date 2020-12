De plus en plus de clients privés et professionnels choisissent Belfius Wealth Management

«Candriam est indéniablement notre gestionnaire d'actifs privilégié. Nous déterminons ensemble les convictions qui sous-tendent nos stratégies d'investissement, faisons des choix clairs non seulement en termes d'actifs ou de secteurs, mais aussi sur des thèmes pertinents pour notre avenir, comme le climat ou l'égalité des genres. Pour nos clients qui souhaitent diversifier davantage leur gestion, nous offrons un accès exclusif à d’autres gestionnaires d'actifs de renommée mondiale: BlackRock et JP Morgan Asset Management.

«En ces temps de nouveaux défis, les investisseurs cherchent plus que jamais la sécurité. Étant l’une des banques européennes les mieux capitalisées, avec un fort ratio de solvabilité CET1 de 15,5%, des fonds propres de 10 milliards d'euros et un bilan de 190 milliards d’euros, Belfius offre cette sécurité.

Nos clients ont également le choix parmi un large éventail de possibilités en termes de gestion conseil ou discrétionnaire. Ainsi que du private equity et, grâce à notre propre salle des marchés, des options d'investissement complémentaires, comme des produits structurés sur mesure ou des stratégies d'options qui font aussi partie de l’offre Belfius.»

Votre positionnement belge a-t-il un impact sur votre approche Wealth Management?

«Notre ancrage belge représente un atout majeur pour nos clients. L'accessibilité de nos équipes, jusqu'au niveau du comité de direction, est indéniable. Les clients Wealth entrepreneurs apprécient fortement que les décisions soient prises ici, en Belgique. Pour eux, la gestion de leur patrimoine privé et l’accès à une gamme complète de services aux entreprises, le tout entouré de nos meilleurs experts, sont une réelle valeur ajoutée!»

Quelle est la caractéristique la plus importante de votre approche Wealth?

«Nous avons l’ambition de créer un univers résolument contemporain dans lequel chaque service est entièrement personnalisé. Car, plus que jamais, nos clients attendent un accompagnement personnalisé de la part de nos Wealth Managers et leurs équipes. Des services toujours exclusifs, comme un service de conciergerie, du conseil en immobilier et en art, et une digitalisation de pointe. Et ils ont raison. C'est pourquoi nous répondons avec plaisir à leurs attentes avec les solutions les plus révolutionnaires du marché.»

Supposons que je souhaite devenir client Wealth. Comment faire?

«Notre offre Wealth Management est réservée à nos meilleurs clients et regroupe nos plus belles compétences en matière de gestion d'actifs, de solutions financières et non financières, d'accompagnement et d'expérience client. Nous n'acceptons de nouveaux clients Wealth que sur la base d'une invitation, afin de garantir l'excellence de ce service.»