2020, année la plus chaude jamais observée en Belgique

2020 a de nouveau été une année très chaude. Sur base des prévisions de la température à 14 jours pour la seconde quinzaine de décembre, 2020 sera l'année la plus chaude à Uccle* depuis le début des observations en 1833, avec une température moyenne de 12,1 °C. La figure ci-dessous montre les 30 années les plus chaudes mesurées à Uccle depuis 1833. Lorsqu'une température annuelle moyenne est égale entre deux années ou plus, il n'y a pas d'ordre d'importance et l'année la plus récente est indiquée en premier. Comme le montre la figure, les 5 et 10 années les plus chaudes à Uccle se sont toutes déroulées respectivement après 2010 et après 2000.

Au cours des 11 derniers mois de 2020, la température moyenne à Uccle a été supérieure à la normale climatologique pendant 10 de ces 11 mois (période de référence 1981-2010). Ce n'est qu'au cours du mois de juillet que la température moyenne mensuelle a été inférieure à la valeur normale. Par exemple, le mois de septembre était en moyenne de 1,5 °C plus chaud que la normale. Le 15 septembre, nous avions eu 34,3 °C à Uccle : la température la plus élevée jamais enregistrée ici pendant un mois de septembre et, de plus, une température aussi élevée de plus de 30 °C n'avait jamais été observée aussi tardivement dans l'année à Uccle.

L'hiver 2020 (décembre 2019, janvier et février 2020) prend la troisième place des hivers les plus chauds depuis le début des mesures à Uccle.