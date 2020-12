Les personnes atteintes de maladies rares dépensent trois fois plus en soins de santé

Être atteint d’une maladie rare entraîne de plus grands besoins en soins de santé et dès lors un coût plus élevé, alertent les mutualités chrétiennes, libres et socialistes (Solidaris). Elles publient jeudi les résultats d’une étude qui démontre que ces patients dépensent trois fois plus d’argent pour leurs soins que la moyenne belge. Les trois mutualités ont analysé la consommation et les dépenses de soins des patients atteints de maladies rares dans les provinces de Liège et de Limbourg, dans le cadre du projet « maladies rares dans l’Euregio Meuse-Rhin » (EMRaDi). L’étude porte sur 1.248 malades, suivis entre 2013 et 2016, et 35 maladies rares différentes.

Lire aussi Baromètre de la Ligue des familles: les factures d’hôpital, source de tracas pour une famille sur quatre Il en ressort qu’être atteint d’une maladie rare entraîne des coûts plus de 10 fois plus élevés que la moyenne belge, pour un total moyen par an de 29.072 euros, contre 2.707 euros pour la moyenne belge. Après intervention de l’assurance obligatoire, les patients doivent débourser eux-mêmes en moyenne 1.108 euros par an, soit trois fois plus que la moyenne belge.

Les coûts à charge du patient peuvent toutefois être bien plus élevés, relèvent les mutualités, l’étude n’ayant pas pris en compte des dépenses pour des soins non couverts par l’assurance obligatoire, tels que les soins psychologiques.