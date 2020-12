Fifa «The Best»: verdict très attendu pour une année sans Ballon d’or

Finalistes de l’édition 2020 avec Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont partagé trois des quatre trophées « The Best » et onze des douze derniers Ballons d’Or – ne cédant que face au Croate Luka Modric en 2018. Voir un troisième larron disputer le prix de meilleur joueur est déjà un événement en soi, et l’intéressé compte bien transformer l’essai.

Le Polonais est le visage triomphant d’un Bayern Munich irrésistible en Allemagne (Championnat, Coupe et Supercoupe) et sur le Vieux continent (Ligue des champions et Supercoupe d’Europe). À 32 ans, « Lewy » a été l’un des grands artisans du quintuplé en empilant 34 buts en Bundesliga et 15 sur la scène européenne. Et le Polonais a attaqué l’exercice 2020-2021 sur une cadence similaire.