Cyclisme: Greg Van Avermaet et Oliver Naesen présentent leur nouveau maillot AG2R Citroën Team (vidéo)

L’équipe AG2R Citroën Team a présenté ce jeudi sa nouvelle tenue pour la saison 2021. Avec l’arrivée du constructeur automobile comme sponsor, la formation française, qui accueille cette saison Greg Van Avermaet, a dû forcément revoir sa copie.

Au revoir le bleu ciel qui dominait la tenue jusqu’à présent et bonjour le nouveau sponsor en rouge, en travers d’un canevas blanc. Van Avermaet et ses nouveaux coéquipiers comme Oliver Naesen notamment ont présenté ce kit où le cuissard marron reste de mise. Un maillot qui « symbolise cette collaboration unique et audacieuse », indique l’équipe sur les réseaux sociaux.