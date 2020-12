Coronavirus: de plus en plus de Belges veulent se conformer aux règles pendant les fêtes

De plus en plus de répondants semblent vouloir se conformer aux règles. Alors que fin novembre, 67 % déclaraient qu’ils allaient respecter les règles, en fêtant Noël en famille avec éventuellement un contact rapproché, cette proportion s’est élevée début décembre à 71 % et atteint désormais 79 %. « Cette bonne volonté augmente dans toutes les tranches d’âge », signale le chercheur de l’UAntwerpen Philippe Beutels. « Les règles sont désormais claires. Et la nouvelle augmentation est peut-être aussi à lier avec les chiffres de l’épidémie », qui repartent légèrement à la hausse depuis quelques jours.