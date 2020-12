Coronavirus: Charles Michel et Alexander De Croo en quarantaine

M. Michel avait rencontré M. Macron pour la dernière fois ce lundi à l’Elysée, en marge du 60e anniversaire de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) à Paris. Il a été informé par les autorités françaises qu’il n’est pas considéré comme un contact rapproché, il s’est placé en quarantaine par précaution. L’ancien Premier ministre belge est régulièrement testé au coronavirus. Il a encore été testé négatif ce mardi, selon son entourage.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, et le Premier ministre belge Alexander De Croo ont été contraints jeudi de se placer en quarantaine après leurs contacts avec le président français Emmanuel Macron, diagnostiqué jeudi positif au Covid-19.

On soulignait par ailleurs de source européenne que, lors du sommet européen de jeudi et vendredi derniers, toutes les mesures sanitaires avaient été respectées. « Nous n’avons pas été informés d’autres participants ou membres d’équipe présents à ce sommet qui auraient été testés positifs ».

C’est à ce sommet que le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a lui aussi rencontré M. Macron pour la dernière fois. Il est lui aussi considéré comme un contact à risque, mais n’a pas présenté de symptômes depuis. « Je me ferais tester aujourd’hui (jeudi) et dans l’attente du résultat, je me place en quarantaine », a indiqué M. De Croo, qui lui aussi poursuit son travail. En cas de résultat négatif, il reprendra ses activités normalement. Mais quoi qu’il en soit, il ne peut assister à la séance plénière de la Chambre de ce jeudi après-midi.

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a lui aussi annoncé ce jeudi s’être mis en quarantaine après avoir rencontré M. Macron lundi. Il respectera une quarantaine jusqu’au 24 décembre, a-t-il précisé.