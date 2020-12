Premier League: Edinson Cavani risque trois matches de suspension pour avoir employé un terme raciste

Le message avait été rapidement effacé et le joueur, soutenu par son club, avait assuré que c’était un terme affectueux et qui n’avait pas de connotation péjorative en Amérique du sud. « Je suis totalement opposé au racisme et j’ai supprimé le message dès qu’on m’a expliqué que cela pouvait être interprété différemment. J’aimerais sincèrement m’excuser pour cela », avait déclaré Cavani dans un communiqué.