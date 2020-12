Coronavirus - Les Belges beaucoup plus "connectés" depuis le début de la crise (Statbel)

La crise du coronavirus a bel et bien généré une "transformation digitale" de la société belge, ressort-il d'une enquête de Statbel. Près de sept Belges sur 10 (68%) ont passé des appels via Internet au cours du premier semestre 2020, contre 58% un an plus tôt. La crise et ses confinements n'ont par contre pas eu d'impact sur la fracture numérique.

Par Belga