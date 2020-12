Supercoupe d’Espagne: Barcelone face à la Real Sociedad, le Real Madrid contre Bilbao en demi-finale

Adnan Januzaj et la Real Sociedad affronteront le FC Barcelone en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne le 13 janvier à Cordoue. Le lendemain le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard affronteront Bilbao à Malaga. La finale est prévue le 17 janvier à Séville.

Depuis la saison dernière, la Supercoupe d’Espagne se déroule sous la forme d’un mini-tournoi avec les deux premiers du défunt championnat (Real Madrid et Barcelone) et les deux finalistes de la Coupe d’Espagne (Real Sociedad et Bilbao) dont la finale n’a toujours pas été jouée à cause du coronavirus. En championnat, le Real avait décroché le titre devant son éternel rival catalan.

Pour des raisons commerciales, la Supercoupe s’étaient déroulée en Arabie Saoudite la saison dernière. Le Real Madrid s’était imposé en finale contre son voisin de l’Atletico Madrid. En raison des mesures sanitaires, le tournoi se jouera en Espagne cette saison. La saison prochaine, il devrait de nouveau se dérouler en Arabie Saoudite comme le prévoit l’accord conclu sur trois saisons.