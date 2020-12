Le gouvernement wallon et les opérateurs mobiles s'accordent sur le très haut débit

Ces investissements serviront à améliorer la connectivité et contribueront au développement socio-économique de la Région wallonne, des communes, des CPAS et des provinces.

Le gouvernement wallon s'engage de son côté à mettre en place un cadre fiscal, législatif, réglementaire et administratif qui contribuera à améliorer la connectivité du territoire.

Afin d'inscrire les communes, les CPAS et les provinces dans la même dynamique, la Région wallonne contribuera, avec les opérateurs, à financer des projets locaux de transformation numérique, d'administration en ligne au bénéfice des citoyens, de numérisation des outils, à hauteur d'un minimum de 10 millions d'euros supplémentaires. Il s'agit également de moderniser l'architecture informatique des pouvoirs locaux et de former leurs agents au numérique.