Cyclisme: Serge Pauwels rejoint la fédération belge à partir du 1er janvier

Serge Pauwels, 37 ans, va assister les coachs fédéraux sur les épreuves masculines et féminines. Il assurera aussi « le suivi et la gestion des projets de côte et du contre-la-montre ».

« Ses expériences récentes au sein du cyclisme professionnel sont un atout pour le fonctionnement de la fédération vis-à-vis des coachs et des coureurs. L’élargissement du staff sportif n’a pas comme seul but de marquer dans les compétitions pour élites, mais aussi de faire le lien avec les ailes régionales et d’offrir une trajet de long terme aux coureurs talentueux », déclare Frederik Broché , directeur technique de la fédération.