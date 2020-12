Renforcement des mesures et des sanctions au programme du Comité de concertation

Vendredi, le Comité de concertation se réunit à nouveau pour discuter de l’approche pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Selon le Premier ministre, la possibilité d’un certain assouplissement semble hors de question. « Je pense qu’on peut constater que les demandes d’assouplissement ne sont plus sur la table, les chiffres ont bien baissé mais pas suffisamment. Vendredi on fera une analyse des chiffres mais des assouplissements ne sont pas soutenables » a-t-il expliqué mardi sur RTL-TVI.

Il faut dire que depuis quelques jours, le nombre de contaminations quotidiennes progresse encore et toujours . La moyenne des cas positifs a ainsi progressé de 9 % entre le 7 et le 13 décembre par rapport à la période de sept jours précédente, pour atteindre 2.368 par jour, selon les données publiées jeudi matin par l’institut de santé publique Sciensano.

Le Premier ministre a également souligné que le télétravail restait obligatoire.« On fera davantage de contrôles » a-t-il prévenu.

Le fédéral va aussi demander aux bourgmestres des communes frontalières de renforcer le contrôle du respect des mesures dans les magasins, pour éviter un afflux de Néerlandais et d’Allemands dans les commerces belges.

Alexander De Croo insiste : « Si on voit qu’il y a trop de monde qui vient en Belgique. Si on voit que ça devient une situation dangereuse, c’est clair qu’à nos frontières on prendra des mesures comme par exemple des contrôles filtres où on laisse passer naturellement les camions pour que le commerce puisse continuer mais où clairement on va dire à un moment donné il n’y a pas de raison de venir en Belgique parce que nos villes sont tout simplement saturées. »

Des mesures potentielles supplémentaires

Et si les chiffres continuent de monter ? Le ministre de la Santé évoque bel et bien un renforcement des mesures. À ce stade toutefois, il ne dit pas explicitement qu’elles pourraient être prises dès ce 18 décembre, jour du prochain comité de concertation.

En ce qui concerne les mesures potentielles supplémentaires, on évoque un report d’une semaine de la rentrée scolaire, voir une nouvelle fermeture des commerces dits ‘non essentiels’. La possibilité d’interdire les déplacements de plus de 15km est à ce stade abandonnée, car impossible à contrôler en pratique.