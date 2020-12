Medista et Febelco s'unissent pour créer un partenariat logistique

"La combinaison du vaste réseau de distribution de Medista et de la grande capacité de stockage garantie par Febelco Group (...) est une véritable révolution dans la distribution médicale belge", déclare le CEO de Febelco, Olivier Delaere, qui fait par ailleurs partie des cofondateurs de Medista.

Coopérative de pharmaciens indépendants, Febelco représente 43% des parts de marché du secteur et un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. Elle dispose de douze implantations en Belgique, dont le Pharma Distri Center (PDC), un nouveau centre logistique de 35.000 mètres carrés à Tessenderlo, dans le Limbourg, qui sera inauguré en janvier.

La société Medista, basée en Belgique et au Luxembourg, distribue des produits médicaux à plus de 30.000 professionnels de la santé, dont des médecins généralistes, des spécialistes, des dentistes, des pharmacies d'hôpitaux et des maisons de repos et de soins. Elle a récemment développé son propre système informatique pour suivre les transports et garantir une température adéquate pendant le trajet.