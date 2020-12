Coronavirus: les repas en famille ou entre amis constituent la principale source d’infection (infographie)

Aller dans les restaurants ou les bars augmente le risque d’attraper le Covid-19, et les repas en général jouent un rôle central dans les contaminations, selon une étude très attendue rendue publique ce jeudi, sur laquelle s’appuie le gouvernement français pour justifier les fermetures.

« On voit dans cette étude une augmentation du risque associée à la fréquentation des bars et restaurants », explique son auteur principal, Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique qui guide le gouvernement.