Credit Suisse et trois personnes mis en accusation

Le MPC a déposé son acte d'accusation auprès du Tribunal pénal fédéral suisse au terme d'une vaste enquête sur les affaires d'une importante organisation criminelle bulgare en Suisse. Une ex-gestionnaire de Credit Suisse et deux membres de l'organisation sont également renvoyés devant le tribunal.

Credit Suisse est accusée de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires visant à empêcher le blanchiment de valeurs patrimoniales appartenant à et sous contrôle de cette organisation criminelle, active dans le trafic international de stupéfiants et le blanchiment d'argent.