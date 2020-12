Couvre-feu: les longs trajets de nuit en voiture sont-ils autorisés ?

Pour rappel, il n’y aura pas d’exception au régime de couvre-feu de 22h à 6h du matin imposé en Région bruxelloise dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, ni à Noël, ni lors de la nuit du passage au Nouvel An, a décidé le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort mercredi.

De son côté, le gouvernement wallon a également décidé, en accord avec les cinq gouverneurs des provinces wallonnes, de prolonger la plage-horaire du couvre-feu (de 22h00 à 06h00) jusqu’au 15 janvier. Pour la nuit du 24 au 25 décembre, la plage-horaire du couvre-feu, de mise au sud du pays, sera limitée de minuit à 6h. Aucune réduction de la durée du couvre-feu n’est octroyée pour la nuit du Nouvel an.

En Wallonie et à Bruxelles, il faut donc se plier aux différentes plages horaires du couvre-feu, même si vous venez ou rentrez de loin.

Les Belges peuvent-ils se rendre en France pour les fêtes ?

C’est déconseillé, mais il n’est pas interdit pour les Belges de se rendre en France à Noël. Attention tout de même au couvre-feu. Si en France, la circulation sera exceptionnellement libre la nuit du 24 décembre, ce ne sera pas le cas en Belgique : il faudra être rentré avant minuit.

Pour le nouvel an, le couvre-feu en France sera finalement maintenu (de 20 heures à 6 heures), en Belgique aussi (de 22 heures à 6 heures). Si un Belge reste plus de 48 heures en France, il doit remplir le formulaire Passenger Locator.

Un Français peut-il se rendre en Belgique pour fêter Noël ?

La Belgique applique une limitation de la « bulle sociale », soit le nombre de personnes que chaque citoyen peut voir pendant l’épidémie (sans compter les enfants de moins de 12 ans). Pour Noël, la limite reste fixée à un invité maximum par foyer.

Un assouplissement est permis pour les personnes seules : les 24 et 25 décembre, elles pourront inviter leurs deux contacts rapprochés en même temps. Le couvre-feu sera également assoupli le soir de Noël, de minuit à 5 heures du matin contre 22 heures à 6 heures du matin en Wallonie.

Lire aussi Des fêtes de fin d’année confinées un peu partout en Europe

Si un Français passe plus de 48 heures en Belgique, il doit remplir le formulaire Passenger Locator. En fonction des réponses, il calculera le risque de contamination. Si un isolement est nécessaire, le voyageur recevra un SMS.

À noter que chaque personne se rendant en Belgique depuis l’étranger en avion ou en bateau doit obligatoirement remplir le formulaire Passenger Locator, même s’il y séjourne moins de 48 heures.

Est-il possible de passer une journée en France pendant les vacances ?

La frontière entre la France et la Belgique reste ouverte. Le confinement étant terminé en France, la restriction des trois heures maximum pour la sortie dédiée aux loisirs n’est plus en vigueur à partir du 15 décembre. Il faut cependant être de retour chez soi à 20 heures au plus tard.