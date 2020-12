Dopage: la Russie satisfaite que les sportifs russes ne soient pas «collectivement» bannis des JO

La Russie est ainsi bannie des épreuves sportives majeures et se voit interdire d’en organiser sur son sol pour une période de deux ans, au lieu de quatre comme l’avait décidé l’AMA, l’Agence mondiale antidopage. Seuls pourront concourir les athlètes russes qui démontreront leur absence de recours au dopage, sous bannière neutre et selon des modalités qui restent à préciser.

L’Agence américaine furieuse

L’Agence américaine anti-dopage (USADA), par la voix de son directeur, Travis Tygart, a estimé «catastrophique», la décision du tribunal arbitral du sport de Lausanne de suspendre jeudi la Russie des compétitions internationales pour deux ans, réduisant de moitié la recommandation de l’AMA, l’Agence mondiale antidopage.

«A ce stade de cette sordide affaire de dopage orchestrée par l’État russe, s’étendant désormais sur près d’une décennie, il n’y a pas de consolation dans cette décision faible et édulcorée. En manquant une fois encore l’occasion de prendre des sanctions significatives, cela a un effet dévastateur sur l’intégrité du sport et des athlètes», a expliqué Travis Tygart dans un communiqué, accusant l’AMA et le CIO, le Comité international olympique, d’avoir été manipulés dès le premier jour par les aspects politiques».

Les États-Unis et l’USADA sont depuis longtemps en désaccord avec l’AMA, fustigeant le manque d’indépendance de l’organisme mondal. «La Russie dit avoir remporté une victoire aujourd’hui. Et elle a raison, elle et son habilité à corrompre le sport, décevoir le monde et tricher en matière de dopage», a clamé encore Tygart.