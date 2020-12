The Best FIFA: Robert Lewandowski sacré meilleur joueur de l’année

Pas de surprise, ni de polémique ! Cette année 2020, marquée par la crise du coronavirus, sera représentée à tout jamais par le visage de Robert Lewandowski. Et non celui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi. Lauréat du titre de joueur de l’année par la FIFA quelques semaines après avoir été récompensé par l’UEFA, le Polonais n’a pas été qu’une machine à buts, terrifiant les défenses adverses. Le joueur de 32 ans a, aussi et surtout, participé, activement au quintuplé du Bayern Munich : Bundesliga, Coupe d’Allemagne, Ligue des champions, Supercoupe d’Allemagne et Supercoupe d’Europe. Indéniablement, 2020 restera son année. L’année de la perfection. L’année de tous les possibles.

Faute de Ballon d’Or, annulé exceptionnellement par France Football en raison du Covid-19, Lewandowski peut se consoler avec ce prix décerné par la FIFA. Et il n’est pas anodin, pour autant. Il sonne comme la consécration, d’une saison intense et d’une carrière professionnelle commencée en 2006.

L’artilleur le plus efficace d’Europe

Buteur racé, le longiligne avant-centre (1m85) a brillé partout où il est passé. L’ascension vers le sommet s’est effectuée étape par étape, mais toujours sur le même rythme. Rapide et sans accrocs, à l’image de l’efficacité et de la sobriété qui se dégagent de cet homme, certain de sa force. Meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Bundesliga la saison dernière, Lewandowski ne cesse jamais de battre les statistiques. Il est même l’artilleur le plus efficace d’Europe sur l’ensemble de l’année 2020 avec 43 réalisations en faveur des Bavarois, devançant, à ce petit jeu, Cristiano Ronaldo (Juventus, 39) et Romelu Lukaku (Inter, 34).