Coronavirus - Plus de 30 millions de sans-emploi en Amérique latine et Caraibes en 2020 (OIT)

"Le taux de chômage enregistre une forte augmentation de 2,5 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, passant de 8,1% à 10,6%", a annoncé jeudi l'OIT dans son rapport régional annuel sur l'emploi. Soit 5,4 millions de nouvelles personnes sur le marché du travail.

L'OIT, dont le bureau pour l'Amérique latine et les Caraïbes est à Lima, n'est pas plus optimiste pour 2021 en raison de l'incertitude quant à l'évolution de la pandémie et au succès des campagnes de vaccination.