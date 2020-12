The Best FIFA: Cristiano Ronaldo n’a pas caché sa déception devant sa défaite dans la course pour le prix du joueur de l’année (photo)

Pandémie de coronavirus oblige, le public et les invités étaient absents de la cérémonie The Best FIFA de ce jeudi soir. À part les deux présentateurs de la cérémonie, les autres personnes apparaissaient à distance, via un écran projeté en arrière-plan.

Pour la consécration finale de la soirée, celle du meilleur joueur de l’année, les trois finalistes, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski, étaient donc présents en vidéoconférence. Manifestement, chacun des trois joueurs avait déjà été mis au courant du résultat, puisque seul Robert Lewandowski, le gagnant, se trouvait dans une salle prévue pour la cérémonie.