Robert Lewandowski après avoir remporté le prix The Best FIFA joueur de l’année: «Ce prix appartient aussi à mes coéquipiers»

Le Polonais Robert Lewandowski, élu Joueur de l’année 2020 jeudi lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards, s’est dit « très fier et heureux » de recevoir ce prix, lui qui a été préféré à l’Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), lauréat l’année dernière, et au Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus).

« Je suis très fier et très heureux. Je dois dire honnêtement que c’est un grand jour pour moi et pour mon club. Je dois juste remercier parce que ce prix appartient aussi à mes coéquipiers et à mon coach », a déclaré Lewandowski, grand artisan du triplé Championnat-Coupe-Ligue des Champions du Bayern Munich. « C’est une sensation incroyable. Gagner un prix devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo signifie beaucoup pour moi. Ça n’a pas été une année facile, comme pour le monde entier, mais nous avons gagné tout ce que nous pouvions gagner. Le moment fort a été la victoire en finale de la Ligue des champions contre le PSG, ce fut un jour particulier. »

Robert Lewandowski, 32 ans, est le premier Polonais et le premier joueur du Bayern élu Joueur de l’année. Il avait déjà été désigné meilleur joueur européen en octobre.