Piqûre de rappel, comportement inadapté...: la presse française divisée après le test positif de Macron

«Breaking news ! Le président de la République est un homme comme un autre. Sa fonction n’est pas un totem d’immunité», raille de son côté Vincent Trémolet de Villers dans Le Figaro. Il rappelle que le président lui-même fut l’auteur de «la formule la plus sage pour affronter ces temps éprouvants : Vivre avec le virus».

«De toute évidence, sa fonction l’expose et il faudrait plutôt s’étonner qu’il soit jusqu’ici passé entre les gouttelettes», relève de son côté Florence Chédotal dans La Montagne. Au final, «Emmanuel Macron lui avait déclaré la guerre, le virus opte pour le corps-à-corps», résume-t-elle.

«Il n’y a, a priori, pas trop de raisons de s’inquiéter sur la santé du chef de l’Etat, jeune et, sauf secret caché, fragilisé par aucune autre pathologie», note Paul Quinio dans Libération.

Toutefois, «le risque zéro n’existe pas, y compris pour le Président», relève-t-il.

Transparence

Bruno Dive, dans Sud-Ouest, salue «un souci de transparence qui n’a pas toujours caractérisé dans l’histoire récente le rapport des présidents avec la maladie».

L’annonce du président dénote aussi un «sens, même involontaire, du timing»: elle intervient sur fond de contaminations en hausse et alors qu’approchent les fêtes et les vacances de Noël et sonne à ce titre comme «un avertissement».

«Ou, si l’on ose dire, comme une piqûre de rappel pour tous ceux qui seraient tentés par le relâchement, alors que gagne la lassitude, quand ce n’est pas la déprime, après des mois de restrictions et sans qu’il soit encore possible de voir le bout du tunnel, en dépit de l’arrivée imminente d’un vaccin», écrit-il.

«Pour l’exécutif, l’annonce hier du test présidentiel est la meilleure campagne de sensibilisation quelques jours avant les fêtes et ses brassages redoutés», estime également La Charente Libre.

«Emmanuel Macron apporte sur un plateau la preuve par l’exemple, pour rappeler aussi ce qu’il faut faire en cas de test positif».

Polémique

Pas de scandale, mais un parfum de polémique. Il n’a pas fallu longtemps pour que s’ouvre le procès public du président, constate Olivier Auguste dans L’Opinion: «Chef d’accusation : s’est adonné au faites ce que je dis, pas ce que je fais», en partageant sa table avec un trop grand nombre de convives.

Les dirigeants «sont tout aussi exposés que les autres. Pis, ils doivent être exemplaires s’ils veulent que leurs recommandations soient respectées et que l’on n’aille pas d’un confinement à l’autre en espérant passer entre les gouttes entre deux fêtes calendaires de tous les dangers», assène Hervé Chabaud dans L’Union et L’Ardennais.

Pour Philippe Bour du Républicain lorrain, Emmanuel Macron «a fait à son corps défendant la démonstration que le respect des mesures barrière et des recommandations ne va pas toujours de soi».