États-Unis: une cyberattaque en cours depuis plusieurs mois pose un «risque grave»

La cyberattaque d’envergure qui frappe plusieurs ministères aux États-Unis représente un « risque grave » et les mesures pour la contrecarrer seront « extrêmement complexes et difficiles », a prévenu jeudi l’agence américaine en charge de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (Cisa).

Le président-élu Joe Biden s’est déclaré « très préoccupé » par cette cyberattaque découverte le week-end dernier, assurant que la cybersécurité serait l’une des « priorités » de son gouvernement.