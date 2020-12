La Belgique compte un million de PME

Les principaux secteurs en nombre de PME étaient les activités spécialisées scientifiques et techniques (19,3%), le commerce (17,9%) et la construction (13,6%). Le secteur du commerce a toutefois connu une croissance moindre par rapport aux deux autres secteurs avec respectivement +4,3%, +0,6% et +4,2% entre 2018 et 2019.

Ces chiffres étaient nettement inférieurs pour les micro-entreprises (entre 2 et 10 salariés), puisque seules 61,1% d'entre elles disposaient d'un site internet et à peine 17,2% pouvaient gérer des commandes ou réservations par internet.

Le SPF Économie actualisera désormais son tableau des PME chaque trimestre et non plus annuellement.

"Ce nouveau système permettra d'adapter notre action en fonction des tendances que nous identifierons. Cela me semble un outil d'autant plus utile après l'année très particulière que nous venons de vivre: surveiller de près l'évolution de la situation des PME et indépendants en 2020 et au cours des prochaines années nous permettra de mieux mesurer l'impact de la pandémie de Covid-19, à moyen et à long terme", commente David Clarinval, ministre des indépendants et des PME.