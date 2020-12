Anderlecht et Charleroi confirment, le Standard coince toujours: ce qu’il faut retenir de la 18e journée en D1A (vidéos)

Il y a des victoires qui font plus de bien que d’autres. C’est le cas de ce succès 3-4 du Sporting de Charleroi sur la pelouse du Cercle de Bruges. Les choses avaient pourtant mal démarré pour les Zèbres qui se sont retrouvés menés 2-0 à la mi-temps, perdant sur blessure Nkuba qui fêtait sa première titularisation. Face à une équipe réduite à dix pendant plus d’une mi-temps, Charleroi a fait preuve d’un peu de malchance à l’image de ce penalty manqué par Nicholson. Mais les Zèbres se sont finalement réveillés pour mener 2-3 à la 70e. Les Brugeois ont réussi à rétablir l’égalité, mais Massimo Bruno a eu le dernier mot pour assurer la victoire aux visiteurs. Avec cette remontée spectaculaire, voilà Charleroi 3e au classement.

Les Hurlus ont aussi réalisé une « remontada » dans cette 18e journée de championnat face à OHL. Le début de rencontre a été enthousiaste, mais les occasions ont été rares. Le premier but est tombé juste avant la mi-temps, en faveur des visiteurs. Les Louvanistes ont doublé la mise sur penalty peu après le retour des vestiaires. L’Excel Mouscron est finalement parvenu à décrocher le point du partage 2-2 grâce à un doublé de Nuno Da Costa dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Les Mouscronnois restent avant-derniers au classement général avec 14 points, trois de plus que Saint-Trond (qui compte un match en moins).

Anderlecht souffre, mais s’impose

Les Mauves ne se rendent décidément pas la tâche facile, mais l’important est les trois points au bout du match. Anderlecht l’a encore prouvé cette semaine en s’imposant 2-1 à domicile contre Ostende. Les Bruxellois ont beau avoir dominé la première période, ils n’ont pris qu’un but d’avance à la mi-temps grâce à Nmecha. Au retour, l’inévitable attaquant allemand s’est offert un doublé en transformant un penalty à la 58e. On voyait les hommes de Vincent Kompany se diriger sans encombre vers une victoire et une clean sheet, mais c’était sans compter sur le carton rouge qu’a écopé Lissens pour sa première apparition. Réduit à 10, Anderlecht a souffert et a encaissé à la 83e, mais a tenu bon pour conserver son avantage. Avec ce résultat, les Mauves pointent à la 5e place au classement, à égalité avec OHL, 4e.

Ça coince toujours pour le Standard

La victoire, ce n’est pas encore pour maintenant du côté du Standard qui s’est enfoncé encore un plus dans la crise en s’inclinant 2-1 sur la pelouse de Courtrai. Dès la 2e minute de jeu, les locaux ont pris l’avantage sur une frappe de Makarenko difficilement repoussée par Bodart. Les Rouches ont pris une bonne dizaine de minutes pour se réveiller, enchaînant les occasions, malheureusement infructueuses. Pire, Makarenko, encore lui, a fait le break en profitant d’une distraction liégeoise qui l’a laissé seul face au but. Lestienne, monté au jeu au retour des vestiaires, a réduit le score à un quart d’heure du terme, mais cela n’aura pas suffi. Le Standard court après une victoire depuis le 1er novembre.

Le FC Bruges, leader autoritaire

Le Club de Bruges n’est pas leader du championnat pour rien et l’a prouvé en s’imposant sans difficulté face à Malines sur le score de 0-3. Les Malinois étaient certes déforcés pour ce duel, privés de plusieurs joueurs mais aussi d’une grande partie de son staff à cause du coronavirus. La première mi-temps s’est avérée assez serrée, avec des occasions de chaque côté, mais sans efficacité pour débloquer le marquoir. Encore plus offensifs en seconde période, les Brugeois ont souvent manqué d’un petit quelque chose pour ouvrir le score. Diatta a finalement trouvé la faille à la 69e. Trois minutes plus tard, il fait le break avant de voir Okereke fixer le score final à la 89e. Avec ces trois nouveaux points, Bruges conforte sa place en tête avec 36 points, cinq de plus que son plus proche poursuivant Genk.