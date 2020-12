Dans LéNA cette semaine: Mónica Ramírez Cano, la psychologue des barons de la drogue

Aux murs de son antre, des photos de têtes coupées et de corps éventrés de haut en bas, de cicatrices de strangulation et de visages de capos reliés par des flèches, des cordes et des punaises, qui représentent manifestement la carte de la criminalité au Mexique. Du salon à la cuisine, y compris dans les couloirs et le bureau. Dans la maison de Mónica Ramírez Cano, la salle de bains est le seul espace n’ayant pas un semblant de bunker. Depuis des mois, cette psychologue en criminologie mexicaine, âgée de 44 ans, étudie l’esprit des grands barons de la drogue, notamment de Joaquín El Chapo Guzmán ou de Dámaso López alias El Licenciado, d’autres qu’elle ne peut pas encore citer, ainsi que d’une centaine de tueurs en série. « Le problème est que j’en suis venue à les connaître mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes », confie-t-elle.

