Les chiffres d’Anderlecht à mi-parcours de la phase classique: les Mauves dans les temps malgré les contretemps (vidéos)

Anderlecht, qui vient d’aligner deux succès contre Genk et Ostende, prendra place sur le podium s’il réalise la passe de trois, ce vendredi soir, à Charleroi. Mais où en sont exactement les Mauves alors que nous sommes à la moitié de la phase classique avec 17 matches joués ? Certes, il a fallu pondérer les moyennes puisque, ces dernières années, la mi-parcours était synonyme de seulement 15 rencontres disputées. Et l’on soulignera aussi que la 18e journée a été placée cette année… avant la 17e. Toutefois, les chiffres ne mentent pas : en dépit de ses nombreux contretemps et d’une instabilité de tous les instants, ainsi qu’avec la bénédiction de ses concurrents tout aussi inconstants, tous les espoirs restent permis pour le RSCA. Surtout s’il se base sur l’approche privilégiée lors de ses trois victoires les plus convaincantes contre l’Antwerp, Genk et Ostende : stop à la possession de balle stérile, place à la domination organisée quitte à laisser le ballon à l’adversaire.

7. Avec seulement 7 victoires en 17 rencontres, Anderlecht est le plus mauvais élève du Top 6. À mi-parcours, cela représente un très maigre bilan de 41,2 %. C’est le deuxième résultat le plus faible depuis l’apparition du football professionnel en 1974. Il n’y a que la saison passée que les Mauves avaient fait moins bien dans leur histoire : 33,3 % seulement de victoires. Pour consoler les Bruxellois, on notera que lors du dernier titre, en 2016-17, René Weiler n’avait obtenu que 46,7 %. C’est loin, très loin même, des bulletins de Hugo Broos (88,2 % en 2003-04), d’Aimé Anthuenis (76,5 % en 1999-2000) et d’Ariël Jacobs (73,3 % en 2009-2010 et 2011-2012).

82,4 % de victoires (1980-81)

82,4 % de victoires (2000-01)

Cette année : 41,2 % de victoires

Le plus invincible de Pro League

2. À peine deux défaites en 17 matches, à Bruges et contre le Beerschot : les Anderlechtois n’ont été surclassés qu’à deux reprises cette saison.

11,8 % de défaites seulement, c’est un très bon résultat pour Anderlecht, qui est l’équipe de Pro League à s’être inclinée le moins souvent depuis le début de la saison alors que Charleroi (5) et l’Antwerp (6) notamment ont mordu la poussière beaucoup plus souvent. La saison dernière, le Sporting bruxellois déplorait déjà 5 revers à mi-parcours, après seulement 15 matches. Lors du dernier titre, l’équipe de Weiler avait déjà été battue 4 fois.

Top 3

0 % de défaites en 1984-85

0 % de défaites en 2000-01

5,9 % de défaites en 1986-87, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1999-00 et 2003-04

Cette année : 11,8 % de défaites

Le roi des matchs nuls : un record depuis 1974

8. Avec 8 partages en 17 matches, Anderlecht bat tous les records ! Il faut remonter à 1974 pour retrouver autant de matches nuls dans le parcours de Mauves mais, à l’époque, on avait déjà disputé 19 rencontres à la mi-parcours. Avec une moyenne de 47,1 % de partages à la moitié de la phase classique, le RSCA a probablement signé un record qui tiendra durant de nombreuses années.

Top 3

47,1 % de matchs nuls en 2020-21

42,1 % de matchs nuls en 1974-75

41,2 % de matchs nuls en 1996-97

Cette année : 47,1 % de matchs nuls

56,9 % des points : c’est un peu mieux que… lors du dernier titre

Avec 56,9 % des points à la moitié du chemin, Anderlecht présente un bilan que les deux dernières victoires contre Genk et Ostende ont rendu tout juste satisfaisant. C’est un peu mieux que René Weiler lors du dernier titre de 2017 (55,6 %) mais c’est nettement moins bien qu’il y a onze ans, entre autres, quand les Mauves d’Ariël Jacobs obtenaient 77,8 %.

Top 3

90,2 % des points en 2003-04

88,2 % des points en 2000-01

84,3 % des points en 1980-81 et 1984-85

Cette année : 56,9 % des points

1,65 but par match : mieux que l’an passé, mais ça reste l’une des plus faibles moyennes

Avec 28 buts inscrits en 17 rencontres, soit une moyenne de 1,65 but par match, Anderlecht se positionne dans la moyenne inférieure. C’est mieux que durant la saison 2015-16 (1,60) et surtout que l’an passé, qui avait vu le record négatif pulvérisé (1,27 but). Mais c’est famélique en comparaison avec les années 1984 (3,41), 1999 (2,76) et 2000 (2,94).

Top 3

3,41 buts inscrits par match (1984-85)

2,94 buts inscrits par match (2000-01)

2,76 buts inscrits par match (1999-00)

Cette année : 1,65 but inscrit par match

Il encaisse plus que… la saison passée

En termes de buts encaissés, les Mauves présentent également un bulletin guère brillant. 1,24 but concédé par match, c’est pire que la saison passée (1,20) et c’est l’un des plus mauvais bilans de l’histoire du club. Sous René Weiler, Anderlecht avait quand même concédé 1,20 but par rencontre mais il n’avait pas dépassé le chiffre 1 en 2014 (1 but par sortie), 2012 (0,93), 2011 (0,87), 2010 (0,80) et 2000 (0,76). C’est en 1989 qu’Anderlecht a été le plus imperméable de son histoire avec seulement 0,41 but pris par sortie.

Top 3

1. 0,41encaissé par match (1989-90)

2. 0,47 but encaissé par match (1991-92)

3. 0,65but encaissé par match (1986-87 et 1990-91)

Cette année : 1,24 but encaissé par match

Le record de Weiler presque battu et celui de l’an passé égalé : un nouveau joueur utilisé toutes les 48 minutes

À part en 2016 sous René Weiler, Anderlecht n’avait encore jamais « usé » autant de joueurs que cette saison à la mi-parcours. 32 joueurs en 17 matches, cela signifie un nouveau joueur toutes les 48 minutes ! On soulignera que cela suit la tendance observée ces dix dernières années à Anderlecht mais également dans tous les clubs. Et que l’approche de Vincent Kompany dans ce domaine n’est pas la seule explication à ces chiffres record. Depuis le début de la saison, les nombreuses blessures et le coronavirus ont largement fait tourner le carrousel. Ces dix dernières années, en termes de « stabilité », il faut remonter à 2013 pour retrouver une utilisation du noyau plus raisonnable avec, malgré tout, un nouveau joueur utilisé toutes les 61 minutes. A titre de comparaison, on soulignera qu’Anderlecht n’alignait un nouveau joueur que toutes les 101 minutes en 1974.

Top 3

1. 1 nouveau joueur toutes les 47 minutes (2016-2017)

2. 1 nouveau joueur toutes les 48 minutes (2020-2021)

3. 1 nouveau joueur toutes les 48 minutes (2019-2020)

Cette année : 1 nouveau joueur toutes les 48 minutes