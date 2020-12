La Banque du Japon prolonge de six mois ses mesures anti-crise

La BoJ a laissé pour l'heure sa politique monétaire inchangée, déjà ultra-accommodante avec un taux négatif de 0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle et une politique de rachats illimités d'obligations publiques japonaises pour maintenir leurs rendements à dix ans autour de 0%. Elle a étendu jusqu'à septembre 2021 ses achats additionnels de titres de dette d'entreprises de court et long termes, ainsi que ses dispositifs spéciaux de prêts à taux zéro aux entreprises, mais sans augmenter l'enveloppe financière de ces outils.

Le Japon est en effet confronté depuis novembre à une nouvelle vague du Covid-19 très préoccupante. Plus de 3.200 cas supplémentaires ont été recensés jeudi dans le pays, un nouveau record national. Après trois trimestres de contraction, l'économie nippone a rebondi au troisième trimestre (+5,3% sur un trimestre) mais la recrudescence de la pandémie, tant au Japon qu'ailleurs dans le monde, fragilise la poursuite de son redressement. La baisse des prix à la consommation au Japon a ainsi encore accéléré en novembre (-0,9% sur un an), selon des chiffres publiés vendredi par le gouvernement avant la décision de la BoJ. C'est leur quatrième mois de baisse d'affilée et leur plus fort recul mensuel depuis dix ans.