Coronavirus: les enfants sont-ils des moteurs de l’épidémie?

Le Centre de crise a tenu une nouvelle conférence de presse ce vendredi alors que le Comité de concertation se réunit ce vendredi après-midi pour faire le point sur l’épidémie et décider d’éventuelles nouvelles mesures.

Les derniers chiffres en Belgique ne sont pas bons. L’augmentation des contaminations s’accélère en Belgique. Entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu en moyenne 2.445 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 12% de plus que durant la période de sept jours précédente. « En résumé l’augmentation du taux d’infection se poursuit. La tendance s’accélère, principalement en Flandre et en Wallonie », a résumé Van Laethem.

Hausse de cas chez les enfants

Les plus touchés restent les personnes âgées de 20,40 et 50 ans. Mais on observe une hausse de 34 % chez les jeunes enfants. Sont-ils pour autant des moteurs de l’épidémie ? Yves Van Laethem nuance cette hausse spectaculaire. « Nous venons de chiffres extrêmement bas à la sortie des vacances de Toussaint. D'autre part, cette tranche d'âge correspond toujours à un nombre trois fois moins élevé que celui présent dans la population générale. Enfin, on se rend compte que l'absentéisme pour cause de maladie chez les professeurs et les élèves est tout à fait normal, par rapport à un mois de décembre habituel ».