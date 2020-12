Premier League, Serie A, Bundesliga…: le programme du week-end dans les 5 grands championnats européens

Les choses s’accélèrent en cette fin d’année, surtout en Premier League avec une 14e journée qui débute deux jours après en avoir fini avec la 13e. Liverpool aura une belle occasion de conforter sa place de leader avec un déplacement à Crystal Palace (12e). Tottenham, qui a perdu son trône suite à sa défaite chez les Reds, tentera de maintenir la pression avec la réception de Leicester (4e). Manchester City (9e) voudra renouer avec la victoire face à Southampton, étonnant 3e.

C’est une course à trois qui fait rage en tête Liga. Atlético Madrid, Real Sociedad et Real Madrid comptent chacun 26 points. L’Atlético reçoit Elche (14e) pour se relever de sa première défaite de la saison en championnat, subie le week-end dernier lors du derby de Madrid. Le Real justement semble enfin être lancé et voudra confirmer ça à Eibar. Pour le FC Barcelone, 5e à 6 points des leaders, la victoire est impérative contre Valence (12e) pour ne pas redescendre dans la hiérarchie.