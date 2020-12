Coronavirus: l’évolution des indicateurs ce 18 décembre (infographie)

Entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu en moyenne 2.445 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 12 % de plus que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées vendredi matin par l’institut de santé publique Sciensano. Cette augmentation est alarmante car elle est de plus en plus rapide.

Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6 % des contaminations avaient été signalées, puis 8 % mercredi et 9 % jeudi. Au total, la Belgique comptabilise plus de 618.204 cas positifs depuis le début de la crise, contre près de 615.500 dans le bilan de jeudi matin.