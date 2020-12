Formule 1: Toto Wolff reste le patron du Team Mercedes au moins jusqu’en 2023

Toto Wolff restera le patron de l’équipe de Formule 1 de Mercedes dans les années à venir. Il a prolongé son contrat de trois ans, a annoncé le constructeur automobile vendredi. L’Autrichien de 48 ans a fait allusion ces derniers mois à un possible départ de l’écurie qui domine la Formule 1 depuis des années. Wolff a rejoint Mercedes en 2013 et en est également actionnaire. Avec le très puissant groupe chimique britannique Ineos, Mercedes a maintenant un actionnaire en plus de Wolff et du constructeur automobile allemand Daimler. Les parts seront réparties à parts égales entre ces trois parties. Daimler détenait 60 % des actions avant l’arrivée d’Ineos, Wolff 30 %. Niki Lauda, décédée l’année dernière, possédait les 10 % de parts restantes.

Ineos, la société du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, est devenue le principal partenaire de Mercedes au début de cette année. Ineos possède sa propre équipe de cyclisme, l’ancienne Team Sky, et investit également dans le football, la voile et l’athlétisme.