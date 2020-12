Météo: de la neige attendue pour Noël

Vendredi après-midi, le temps sera sec et le ciel partagé entre belles éclaircies et champs nuageux, indique l’Institut royal de météorologie. Les maxima se situeront entre 7º en Hautes Fagnes et 11º en Campine, sous un vent dans l’ensemble modéré de sud à sud-est.

Vendredi soir, des champs de nuages bas se formeront à partir des provinces de Namur et du Luxembourg. Dans la nuit, ils concerneront une bonne moitié est du pays et pourront limiter la visibilité en Ardenne. Sur l’ouest, ce sont quelques champs de nuages élevés et de moyenne altitude qui seront présents. Le vent restera souvent modéré de sud à sud-est. Il deviendra modéré à assez fort sur le relief ardennais avec des pointes de 55 km/h. Les minima se situeront eux entre 3º et 8º.