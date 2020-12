Philippe Montanier avant Standard – Mouscron: «On cherche des explications, pas des excuses»

Les Rouches sont dans une période très compliquée, ne parvenant plus à goûter à la victoire depuis plus d’un mois.

En fâcheuse posture avec un bilan de 4 points sur 18, le Standard jouera gros à l’occasion de ses deux derniers matches de l’année, qu’il disputera à Sclessin face à Mouscron dimanche (18h15) puis contre Saint-Trond le 26 décembre. Les joueurs liégeois, dans le dur depuis plusieurs semaines, devront revoir leur copie et rectifier le tir. « Ils sont conscients qu’on n’est pas à notre niveau et qu’il faut réagir », explique Philippe Montanier, qui est lui aussi sous le feu des critiques et sous pression. « Ils en parlent entre eux, mais avant le match à Courtrai, il y avait une grosse application dans le vestiaire et à l’échauffement, ce qui ne nous a pas empêchés de prendre un but après deux minutes de jeu ». Le coach français en appelle à plus de rigueur. « De concentration et d’application aussi », ajoute-t-il. « On ne peut pas dire qu’on est fatigué. On cherche des explications, pas des excuses… »

En attendant, les supporters liégeois râlent. Et si Montanier ne les côtoie pas, il le sait. « Qu’ils ne soient pas satisfaits, on le comprend bien, parce que pour eux, c’est plus que du football. Moi, je peux juste travailler un maximum pour trouver les solutions. On a eu de belles rencontres, mais aujourd’hui on est dans une période difficile, on a besoin surtout de travailler pour corriger le tir ». Et lorsqu’on le taxe d’entraîneur trop défensif, trop attentiste, Philippe Montanier répond : « C’est bizarre car on n’a jamais marqué autant de buts que ces derniers temps, même si notre meilleur buteur est à 3 buts, mais c’était déjà le cas l’année dernière. Deux réalisations contre les Rangers, deux contre Benfica, deux contre Malines : on voit qu’on est capable de marquer, même si on ne possède pas un attaquant capable de mettre 10 ou 15 buts. À moi de trouver les solutions pour qu’on inscrive des buts quand même ».

Et lorsqu’on lui demande s’il va en revenir à un système en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 qui correspond sans doute mieux à l’ADN du Standard, il insiste sur le fait qu’il n’est pas obtus et que rien dans son esprit n’est figé. « On a été bons mais aussi mauvais dans tous les systèmes qu’on a utilisés jusqu’ici. Il n’y a pas donc pas un système qui gagne… »