18 mois de production garanti chez Bombardier Bruges après la commande de la SNCB (2)

"Nous en sommes aujourd'hui à 355 voitures M7 dont une quarantaine a été livrée", explique M. Boels. "A cela s'ajoutent ces 200 nouvelles voitures. A un rythme de production de 120 à 150 voitures par an, cela garantit notre activité pour les années à venir."

Les travailleurs de Bruges seront notamment chargés de la peinture et de l'aménagement intérieur. Le site brugeois prend également en charge les tests nécessaires et effectuera la livraison à la compagnie ferroviaire.

Cette bonne nouvelle contraste avec l'ambiance plus morose qui avait régné sur le site brugeois en mai 2017 lorsqu'une restructuration était annoncée, prévoyant le départ de 120 travailleurs sur les 450 de l'époque. L'usine devait alors progressivement tomber sous la coupe du site de Crespin, dans le nord de la France.

"Nous travaillons encore en étroite collaboration avec la France, mais nous prenons à nouveau plus la direction d'un site autonome", ajoute M. Boels. Des investissements supplémentaires ont été faits à Bruges et plusieurs activités sont revenues, comme la division peinture.

Plus d'un an après, les effectifs avaient augmenté d'une centaine de personnes et aujourd'hui quelque 500 travailleurs sont actifs à Bruges.