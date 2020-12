La Belgique parmi les moins bons élèves européens de l'énergie renouvelable en 2019 (2)

Seule la Wallonie atteindra son objectif en 2020, selon elle.

"Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Ce n'est que lorsque nous travaillons ensemble dans le pays que nous évoluons de retardataire européen à leader mondial, comme nous le sommes aujourd'hui avec l'éolien offshore. Cette année a été une année record absolue pour l'éolien en mer en Belgique. Avec l'éolien offshore, compétence fédérale, la Belgique est un acteur mondial et notre ambition est de doubler l'éolien offshore à 4 GW et de l'accélérer. De cette manière, la Belgique pourra rattraper son retard aussi vite que possible et atteindre l'objectif commun dans le futur", précise-t-elle.