Le superbe enchaînement petit pont, frappe enroulée de Neymar face à Basaksehir a été élu plus beau goal de la phase de poule de la Ligue des champions 2019-2020. Le Brésilien a devancé Luka Modric et sa splendide frappe de loin face au Shakhtar et Antoine Griezmann et sa subtile « Madjer » face à Ferencvaros.

Découvrez le classement des six plus beaux buts de la phase de groupe en vidéo :