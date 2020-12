Wout van Aert élu Sportif de l’Année: «Le trophée individuel le plus prestigieux»

« J’ai déjà eu de nombreux prix et ils ont tous une immense valeur. Cependant, celui du Sportif de l’Année est le plus prestigieux de tous », a déclaré Van Aert qui avait terminé 3e en 2019 derrière Remco Evenepoel et Victor Campenaerts. « Il y a un an, je n’aurais jamais imaginé que je remporterais ce trophée. 2020 était une année particulière et j’ai aussi eu la chance que de nombreux autres sportifs ont été privés de grandes compétitions. »