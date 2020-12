Coronavirus - La BNB "exhorte" les banques et assureurs belges à la prudence en matière de dividendes

"En raison de l'incertitude persistante entourant l'incidence à court et à long terme du Covid-19 et du renforcement d'importants risques à la baisse, le maintien d'un secteur financier robuste par la constitution de réserves de fonds propres suffisantes demeure indispensable", estime dans un communiqué la BNB, appelant dès lors les établissements de crédit et les (ré)assureurs belges à ne pas distribuer de dividendes ou à les limiter durant les neuf premiers mois de 2021.

La BNB encourage en outre les établissements financiers à faire montre "d'une prudence accrue" en matière de rémunération variable.

La Banque centrale européenne (BCE) a autorisé mardi les banques à verser de nouveau des dividendes sans qu'ils excèdent 15% de leurs bénéfices cumulés des années 2019 et 2020, les invitant cependant à la prudence en pleine pandémie du coronavirus.