Télétravail, shopping, voyages: les mesures pour lutter contre le coronavirus renforcées

« Le nombre de contamination est toujours plus élevé qu’à la fin de la première vague, et la baisse des contaminations ralentit ; ceci pourrait être le début d’une troisième vague, mais nous pouvons l’éviter », prévient-il.

– Pas de shopping récréatif et renforcement des contrôles et des mesures dans les commerces lorsque c’est nécessaire. Les courses se font de façon individuelle et en 30 minutes maximum.

– Les règles sont renforcées pour les voyages, qui restent vivement déconseillés. « Je vous demande de ne pas voyager », a indiqué Alexander De Croo.

Les personnes ne résidant pas en Belgique et provenant d’une zone rouge devront présenter, à partir du 25 décembre, un résultat de test négatif sur la base d’un test effectué au plus tôt 48h avant l’arrivée sur le territoire belge. Toute personne séjournant plus de 48 heures dans une zone rouge sera considérée comme contact à haut risque.

Au retour de voyage, les personnes devront observer une quarantaine obligatoire de 7 jours, dont elles pourront sortir en cas de résultat de test négatif. Le contrôle du respect de cette quarantaine sera renforcé.

Cette quarantaine n’est toutefois pas obligatoire si le formulaire de localisation (Passenger location form, PLF) du voyageur, dont le contrôle sera renforcé, montre que le risque de contamination est faible, en raison du comportement du voyageur. Mais l’évaluation de ce risque sera rendue plus stricte. Un nouveau système PLF sera mis en place début 2021.

Entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu en moyenne 2.445 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 12 % de plus que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées vendredi matin par l’institut de santé publique Sciensano. Cette augmentation est alarmante car elle est de plus en plus rapide.

Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6 % des contaminations avaient été signalées, puis 8 % mercredi et 9 % jeudi. Au total, la Belgique comptabilise plus de 618.204 cas positifs depuis le début de la crise, contre près de 615.500 dans le bilan de jeudi matin.