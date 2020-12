«Le télétravail n’est pas une option, mais une obligation»: les contrôles seront renforcés

Les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des Régions et Communautés se sont retrouvés vendredi à 14h au Palais d’Egmont pour un comité de concertation. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour mais l’un d’eux retient plus particulièrement l’attention : l’importance du télétravail.

L’obligation du télétravail semble être moins bien suivie, si l’on en croit les données de mobilité. « Le télétravail n’est pas une option. C’est une obligation », a insisté Alexander De Croo. Les contrôles seront donc renforcés, aussi bien dans le secteur privé que le public. Les syndicats et les employeurs sont par ailleurs invités à proposer des mesures de renforcement. « Les entreprises qui ne respectent pas les mesures risquent des amendes sévères », a précisé le ministre.